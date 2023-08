L'ultimo aggiornamento di Spotify beta per Android manda in tilt gli utenti

L'ultimo aggiornamento di Spotify su Android sta creando alcuni importanti problemi agli utenti. In particolare, più di qualcuno addirittura non riesce più ad accedere all'app, che andrebbe continuamente in crash. Tra l'altro, non sempre compare un avviso sull'arresto anomalo del software. Sulla natura della criticità ancora non si conoscono i dettagli, tuttavia il problema è stato riscontrato sulla v.8.8.60 di Spotify (in versione beta), sia su Pixel Fold che su Galaxy Z Fold 5. Nessun problema, invece, nell'aprire la v8.8.58 installata su di un Pixel 7.

In ogni caso, gli utenti che stanno riscontrando delle difficoltà possono usufruire di una soluzione piuttosto semplice. Difatti, occorre accedere al Play Store, abbandonare il programma beta di Spotify nell'elenco dell'app e poi procedere al processo di disinstallazione. Dopo aver completato queste operazioni, è sufficiente reinstallare Spotify. L'auspicio degli utenti, comunque, è quello che la società riesca a rilasciare rapidamente un aggiornamento al fine di superare questa criticità.