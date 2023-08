L'ultimo aggiornamento per la serie S23 è molto più delle patch di sicurezza

Non sarà l'attesissima prima beta della One UI 6.0 (a proposito, sapete cos'è la One UI ?), ma la serie Galaxy S23 ha appena iniziato a ricevere l'aggiornamento di agosto , che, nonostante sia di dimensioni inferiori all'enorme update di fine giugno, promette grandi novità (ecco come aggiornare un dispositivo Galaxy ).

L'update è indicato con il numero di firmware S91xBXXU3AWGJ, e ovviamente è sempre relativo alla One UI 5.1, visto che la One UI 5.1.1 è tutt'ora in beta.

Purtroppo non abbiamo ulteriori informazioni sull'elenco delle novità, ma nelle prossime ore la disponibilità dovrebbe espandersi e sicuramente ne sapremo qualcosa di più, o magari Samsung pubblicherà qualcosa a proposito sui forum coreani. La speranza è che vengano corretti una serie di bug, su tutti quello dell'autofocus dato per risolto con il mega aggiornamento di giugno e che ancora affligge diversi utenti.

E la beta pubblica della One UI 6.0 con Android 14? Ancora nessuna notizia, se non che, da più di un mese data per "imminente", è già in ritardo di due settimane, ma molto probabilmente questo potrebbe essere l'ultimo aggiornamento stabile prima del suo rilascio.

Intanto, se volete controllare la presenza del nuovo aggiornamento sui vostri dispositivi, come al solito andate nelle Impostazioni di sistema, toccate Aggiornamento software e verificate la sua disponibilità, anche se probabilmente ci sarà da aspettare ancora qualche giorno.