Aggiornamento Samsung One UI 5.1.1: modelli e tempistiche svelate

One UI 5.1.1 per Galaxy Tab

Multitasking

Migliori anteprime delle applicazioni nella schermata Recenti

Adesso la schermata Recenti mostra le applicazioni così come appariranno una volta avviate. Puoi scoprire facilmente se un'applicazione è aperta in schermo diviso, schermo intero o come popup.

Passa facilmente dalla vista popup allo schermo diviso

Tieni premuta la barra in cima alla finestra popup e trascina l'applicazione sul lato dello schermo dove vuoi che venga mostrata.

Ripristina i popup spostati all'estremità dello schermo

Trascina un'applicazione in visualizzazione popup sull'estremità dello schermo per spostarla fuori dalla visualizzazione. Quando ne avrai nuovamente bisogno, tocca in qualsiasi punto del popup per riportarla nella posizione originale.

Controlla le applicazioni ridotte a icona con la S Pen

Passa la tua S Pen sull'icona di un'applicazione mobile per vedere come apparirà all'avvio.

Barra delle attività

Applicazioni più recenti

Adesso puoi scegliere quante Applicazioni utilizzate di recente mostrare nella Barra delle attività (fino a 4).

Navigazione più facile

Quando vengono mostrate meno di 8 icone nella Barra delle attività nella visualizzazione Ritratto, l'area di navigazione si ridimensionerà automaticamente per offrirti più spazio per i pulsanti di navigazione.

Quick Share

Condividi con i contatti

Adesso puoi inviare file ai tuoi contatti in qualsiasi momento, anche se non si trovano nelle vicinanze.

Condivisione file in privato

Proteggi i contenuti privati durante la condivisione. Puoi impostare date di scadenza per i file che invii, annullarne la condivisione in qualsiasi momento ed evitare che i destinatari li salvino o li ricondividano.

Samsung Health

Guida al sonno migliorata

Nuovi contenuti di guida e layout per controllare più facilmente i progressi e creare abitudini di sonno migliori. (Richiede Galaxy Watch4 o versione successiva)

Dati sul sonno più significativi

È stato migliorato il layout schermata e sono state aggiunte spiegazioni per facilitare il controllo e la comprensione di ciascun fattore del sonno. (Richiede Galaxy Watch4 o versione successiva)

Misura la temperatura della tua pelle durante il sonno

Scopri come cambia la temperatura della tua pelle nel corso della notte per aiutarti a creare un ambiente di sonno più confortevole. (Richiede Galaxy Watch5 o versione successiva)

Riepiloghi di allenamento migliori

I nuovi riepiloghi di allenamento ti aiutano a concentrarti sulle informazioni più rilevanti del tuo esercizio.

Non perdere di vista i tuoi obiettivi personali per raggiungerli

Premi, badge e migliori risultati personali sono stati migliorati per motivarti e aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di salute.

Camera e Galleria

Maggiori opzioni di stile di data e ora per le filigrane

Personalizza la data e l'ora separatamente con più opzioni di stile per ottenere l'aspetto perfetto per la tua filigrana.

Anteprime di rimasterizzazione migliorate

Adesso le immagini di anteprima vengono mostrate sotto l'immagine che stai rimasterizzando. Tocca una miniatura per confrontare l'immagine rimasterizzata con l'originale con una visualizzazione più ampia.

Applica gli effetti in modo più facile

I filtri e gli effetti tonali della Galleria adesso utilizzano un quadrante invece di un cursore consentendoti di effettuare le regolazioni in modo più preciso e semplice con una sola mano.

Copia e incolla gli effetti

Adesso puoi copiare e incollare filtri e toni da un'immagine che hai modificato a un'altra.

Ulteriori modifiche

Trascina e rilascia con due mani

Trascina file, icone delle applicazioni o altri elementi con una mano e seleziona la cartella o la posizione in cui desideri collocarli con l'altra. La funzione è supportata in Archivio e nella Schermata Home.

Conserva lo spazio di archiviazione

Quando stai per esaurire lo spazio nella memoria interna e analizzi la memoria nell'Archivio, verranno mostrate le informazioni sulla cache dell'applicazione. Cancellare le cache delle applicazioni può aiutarti a liberare spazio senza eliminare file o app.

Gestione della memoria migliorata in Assistenza dispositivo

Fornisce maggiori informazioni sulle applicazioni che usano la memoria del tuo tablet consentendoti di disattivare quelle che ne stanno utilizzando troppa.

Cambia la tua modalità dalla Schermata di blocco

Passa dalla Mod. Sonno, a quella Alla guida o ad altre direttamente dalla Schermata di blocco.

Personalizza il tuo layout in Internet Samsung

Adesso puoi fare apparire la Barra delle attività in fondo alla schermata. In tal caso, anche la barra dei preferiti e quella delle schede verranno mostrate in fondo.