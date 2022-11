Nuovo aggiornamento per Play System: ecco le novità pratiche

Negli ultimi anni abbiamo visto Google introdurre una nuova forma di supporto software per i dispositivi Android corrispondente agli aggiornamenti Play System. Questi apportano noviia livello funzionale e sono indipendenti dai meno frequenti aggiornamenti di sistema Android.

Canale Telegram Offerte

Con il mese di novembre appena iniziato Google si prepara a rilasciare un nuovo update dei Play System. L'aggiornamento introduce alcune interessanti novità. Tra queste troviamo la possibilità di restringere la modifica dell'orario soltanto ai casi in cui il parental control prevede delle restrizioni al tempo di utilizzo delle app. Oltre a questo, sarà possibile personalizzare il logo di Google Wallet per coloro che accettano pagamenti dal servizio.

Con l'aggiornamento arrivano anche delle novità minori e delle correzioni di bug. Trovate il changelog completo associato a questo aggiornamento in fondo all'articolo.

L'aggiornamento appena descritto per Play System è attualmente in fase di distribuzione automatica attraverso il Play Store per gli utenti che hanno aderito alla versione beta.

Ci aspettiamo che nel breve arrivi anche per chi ha la versione stabile dei Play System.