Nothing ascolta il feedback degli utenti: nuovo aggiornamento per Nothing Phone (2)

Nella nostra recensione, avevamo definito Nothing Phone (2) "il telefono dell'hype", ma Nothing si conferma anche particolarmente solerte negli aggiornamenti, che continuano a migliorare soprattutto il comparto fotocamere.

Dopo l'ultimo update di appena due settimane fa, la società di Car Pei ha infatti ascoltato il feedback degli utenti e rilasciato un nuovo aggiornamento, identificato dalla versione Nothing OS 2.0.2a, che si concentra nella risoluzione di alcuni problemi sulla fotocamera.

Ecco l'elenco delle novità, tutte relative ai miglioramenti della fotocamera:

Migliore chiarezza dei volti in ambienti interni

Livelli di luce ottimizzati in ambienti con scarsa illuminazione

Aggiunta di un elemento dell'interfaccia utente per mostrare quando l'HDR è attivo

Esposizione delle luci ottimizzata quando si scatta in HDR

Riduzione dei toni spenti durante le riprese in HDR

Risoluzione del problema dell'effetto alone in modalità Ritratto quando si scatta in HDR

L'aggiornamento è in via di distribuzione via OTA su tutti i Nothing Phone (2) a livello globale, e in caso non vi venisse segnalato potete controllare manualmente andando nelle Impostazioni del telefono, toccando Sistema e selezionando Aggiornamento di sistema sul tuo dispositivo.

Inoltre Nothing ha annunciato su X che Nothing OS 2.0 per Nothing Phone (1) sarà rilasciato la prossima settimana.

Vi ricordiamo anche le novità dell'aggiornamento Nothing OS 2.0.2, rilasciato nella prima settimana di agosto.