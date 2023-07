L'ultimo aggiornamento al miniplayer di YouTube Music divide l'utenza

YouTube Music, il servizio per lo streaming musicale di Google, continua a ricevere aggiornamenti nel tentativo di recuperare terreno sulla concorrenza. L'ultimo in particolare andrà a modificare l'interazione con il miniplayer sostituendo il pulsante per passare al brano successivo con quello di ''cast'' per collegare e trasmettere l'audio su un altro dispositivo. Premendo l'icona infatti comparirà il classico menù ''Collega a un dispositivo'' che inizierà la ricerca.

Come evidenziato dalle foto non cambiano sulla sinistra l'immagine di copertina e le informazioni sul brano, mentre sulla destra ad affiancare il pulsante play pausa viene visualizzato costantemente (anche in assenza di connessione alla rete) quello per la funzione cast. Questa modifica se da un lato permette di avere l'angolo superiore destro dell'interfaccia più pulito con solo l'icona della ricerca e l'avatar del nostro profilo, dall'altro non porta vantaggi a coloro che già non facevano uso del pulsante cast, pertanto potrebbe non piacere a tutti.

Cos'altro cambia nell'utilizzo quotidiano?