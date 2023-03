Aggiornamento di marzo per i Samsung Galaxy: 50 fix in arrivo

Samsung si sta rivelando sempre attenta e puntuale nel contesto del supporto software dei suoi smartphone Android, con gli aggiornamenti periodici di sicurezza che arrivano sempre all'inizio di ogni mese.

Anche per il mese di marzo siamo già in grado di capire cosa ha incluso Samsung nel periodico aggiornamento di sicurezza. Vi ricordiamo che tali aggiornamenti di sicurezza includono risoluzioni a vulnerabilità di sicurezza, tanto a livello di sistema Android secondo quanto stabilito da Google nel suo bollettino di sicurezza mensile, e tanto a livello di software personalizzato da Samsung con la nota One UI.