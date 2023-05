Nuovo aggiornamento per Google TV: finalmente potete liberare spazio!

Proprio in questo senso arrivano delle novità . Nelle ultime ore è stato distribuito un nuovo aggiornamento software per tutti i dispositivi che integrano Google TV, tra i quali figurano ovviamente i Chromecast con Google TV arrivano sul mercato negli ultimi due anni.

L'aggiornamento software apporta dei miglioramenti alle performance. Questo significa che sia il dispositivo centrale che il telecomando associato saranno più rapidi. Quindi dovrebbero ridursi i tempi di attesa quando il dispositivo viene acceso, e anche i tempi di risposta tra la pressione di un pulsante sul telecomando e l'azione corrispondente su Google TV.

Con questo aggiornamento arriva anche un'importante novità per tutti quei dispositivi Google TV che soffrono di carenza di storage, i possessori di Chromecast con Google TV ne sanno qualcosa.

Arriva infatti una nuova funzionalità che permette di ibernare automaticamente tutte le app che non vengono usate per almeno 30 giorni. In questo modo si risparmia storage in termini di dati associati alle app ibernate. La funzionalità necessita di Android TV 12 per funzionare correttamente.

L'aggiornamento appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica per tutti i dispositivi Google TV, a livello globale. Aspettatevi di riceverlo entro le prossime settimane.