Nuovo aggiornamento per Google Play System: tanti bug corretti e ottimizzazioni per lo store

A pochissimi giorni di distanza dal rilascio delle patch di sicurezza di ottobre per i suoi smartphone Pixel, Google ha deciso di concentrarsi su tutto l'ecosistema Google Play (vale a dire lo store e i Play Services per tutti i dispositivi con sistema operativo Android): ecco dunque che l'aggiornamento di ottobre del Play System è ora disponibile.

Come detto, questo aggiornamento non riguarda esclusivamente l'app Play Store che troviamo su tutti gli smartphone Android, ma anche i Google Play Services, ovvero quella serie di servizi che permettono alle app di integrarsi con l'ecosistema di Google e, soprattutto nel caso di questo update, i dispositivi con Android TV e Google TV.

L'aggiornamento di Google Play System di ottobre 2022 porta con sé correzioni di bug relativi alla piattaforma Android TV, tantissime ottimizzazioni per quanto riguarda il download e l'installazione delle app tramite Play Store e infine un promemoria per gli aggiornamenti di sistema non ancora installati su Android TV.