L'ultimo aggiornamento di Google Camera ripristina una funzionalità sui Pixel più vecchi

Google Fotocamera continua ad aggiornarsi, con funzioni nuove per i Pixel compatibili. Recentemente, ad esempio, il colosso di Mountain View ha diffuso la versione dell'applicazione 8.7. Non sono poche le novità, a partire dal ritorno della funzione "Volti familiari", che consente di identificare i volti delle persone che più spesso appaiono nelle nostre foto, consigliando successivamente i migliori scatti. Tra l'altro, la funzione viene utilizzata in combinazione con "Real Tone", che permette di catturare in maniera più accurata le tonalità della pelle. A riguardo, l'azienda ha chiarito che i dati facciali vengono memorizzati esclusivamente sul dispositivo.

Un'altra novità sui Pixel precedenti ai Pixel 7 consiste nella possibilità del doppio tocco all'interno del mirino per passare rapidamente dallo zoom 1x a 2x e viceversa. Questa funzione, secondo "9to5Google" era già disponibile sulla serie Pixel 4, ma in seguito sarebbe stata rimossa prima dai Pixel 4a e poi sui modelli successivi. Inoltre, premendo a lungo sull'icona che mostra l'ultima foto, sarà possibile scegliere se salvare la foto nella cartella predefinita della galleria oppure in una bloccata. È disponibile soltanto sui Pixel 7, invece, l'opportunità di scegliere un tempo di ripresa minimo o massimo per "Night Sight".