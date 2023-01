Arriva l'aggiornamento di gennaio per Play System: ecco le novità

Con il mese di genanio che inaugura il nuovo anno appena iniziato Google si prepara a rilasciare un nuovo update dei Play System. L'aggiornamento apporta diverse novità, alcune delle quali hanno risvolti pratici soprattutto per gli sviluppatori.

Negli ultimi anni abbiamo visto Google introdurre una nuova forma di supporto software per i dispositivi Android corrispondente agli aggiornamenti Play System . Questi apportano noviia livello funzionale e sono indipendenti dai meno frequenti aggiornamenti di sistema Android .

L'elenco che segue elenca il changelog completo associato all'aggiornamento di gennaio del Play System:

Estensione del supporto a Play Games per nuovi modelli di smartphone e tablet.

Nuove funzionalità per illustrare agli utenti nuove app e giochi.

Ottimizzazioni che consentono download e installazione più rapidi e affidabili.

Miglioramenti per Play Protect per proteggere i dispositivi.

Varie ottimizzazioni delle prestazioni, correzioni di bug e miglioramenti a sicurezza, stabilità e accessibilità.

Nuove funzioni per sviluppatori Google e sviluppatori di app di terze parti. Questi dovrebbero incrementare il supporto ai servizi per sviluppatori relativi alla connettività.

Come sempre l'aggiornamento per Play System viene distribuito automaticamente via server da parte di Google.

Il rollout è partito lo scorso 5 gennaio a livello globale, per riceverlo correttamente si deve avere il dispositivo con la versione 01.23 di Play Services e con la versione 33.5 del Play Store.