Il nuovo aggiornamento del Galaxy S10 migliora la stabilità della fotocamera, del Bluetooth e del sistema

Qualche tempo fa, il Samsung Galaxy S10 ottenne un aggiornamento comprendente le patch di sicurezza di ottobre 2022. L'azienda sudcoreana, però, non si è fermata qui, confermandosi ancora una volta come una delle realtà che cura maggiormente gli update per i propri smartphone anche non più recenti. Difatti, Galaxy S10e, Galaxy S10 e Galaxy S10+, in tutta Europa, stanno ricevendo un aggiornamento con firmware G97xFXXUGHVJ5. L'update, tra l'altro, è disponibile anche per il Galaxy S10 5G in Svizzera, con il numero di firmware G977BXXUDHVJ5.

Per quanto riguarda le novità apportate da questo aggiornamento, il registro delle modifiche menziona miglioramenti alla stabilità dell'app "Fotocamera" nonché ottimizzazioni varie per la stabilità del Bluetooth e per il sistema operativo. Infine, non potevano mancare le patch di sicurezza di ottobre 2022. Il rilascio, così come accennato in precedenza, dovrebbe arrivare in queste settimane per tutti gli utenti europei, che potranno scaricarlo sia manualmente che tramite telefono, cliccando su "Impostazioni" e poi su "Aggiornamento Software", infine su "Scarica ed Installa".