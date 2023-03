In arrivo un grosso aggiornamento per la fotocamera dei Samsung Galaxy S23

Abbiamo visto infatti che le performance fotografiche non sono proprio allo stesso livello degli altri rivali dei Galaxy S23 soprattutto in condizioni di scarsa luminosità, e lo stesso dicasi per la registrazione video. Guardando alle schede tecniche dei Galaxy S23 di certo non si può dire che l'hardware fotografico sia carente, soprattutto per Galaxy S23 Ultra che sfoggia il sensore principale da 200 megapixel.

Allora è lecito chiedersi se Samsung non possa migliorare sensibilmente le performance fotografiche dei suoi top di gamma apportando degli aggiustamenti software. Ed è proprio questo che dovrebbe avvenire nel prossimo futuro: il noto leaker Ice Universe ha riferito di aver ricevuto conferma in merito al fatto che Samsung sarebbe pronta a rilasciare un importante aggiornamento al comparto fotografico dei Galaxy S23.

Tale aggiornamento software sarà particolarmente consistente, anche in termini di peso probabilmente, coinvolgerà principalmente il comparto fotografico ma potrebbe riguardare anche altre ottimizzazioni. Il rilascio dovrebbe avvenire entro la fine di marzo.

Ci sarà dunque da attendere un paio di settimane per vedere se effettivamente l'aggiornamento apporterà miglioramenti significativi all'esperienza utente con il comparto fotografico. Nel frattempo fateci sapere le vostre di impressioni sulla fotocamera attuale dei Galaxy S23.