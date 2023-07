Prendono il via gli aggiornamenti di sistema di Google di luglio

Come ogni mese, Google si appresta a rilasciare una serie di funzioni e correzioni ai dispositivi Android attraverso quelli che sono chiamati "aggiornamenti di sistema di Google" (Google System Update).

Come i più attenti sapranno, questa soluzione ha permesso alla GrandeG di tenere sempre aggiornati il Play System, i Play Services e il Play Store, insomma il fulcro dei servizi Google, come se fossero app e indipendentemente dal supporto dei produttori (a proposito, sapete come aggiornare Android?).

Gli aggiornamenti di sistema di Google si susseguono nel corso di ogni mese, man mano che l'azienda li mette a disposizione attraverso i vari canali, e ieri è iniziato il rilascio delle prime correzioni. Ecco quanto riportato dalla pagina ufficiale del servizio italiana, che offre anche un archivio degli aggiornamenti passati.

Connettività del dispositivo

[Wear] Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e di terze parti di supportare nelle loro app processi correlati alla connettività dei dispositivi.[3]

Google Play Store

[Smartphone] Ora puoi vedere se nuovi eventi, aggiornamenti, offerte e contenuti sono disponibili all'interno di un'app o di un gioco mentre navighi nel Play Store.[5]

Gestione del sistema

[Auto, PC, telefono, TV, Wear] Aggiornamenti ai servizi di gestione del sistema che migliorano la stabilità.[3] [Auto, PC, smartphone, TV, Wear] Correzioni di bug relative a servizi correlati alla gestione e alla diagnostica del sistema.[3]

[3]Disponibilità tramite la versione 23.26 di Google Play Services aggiornata il giorno 05/07/2023

[5]Disponibilità tramite la versione 36.5 del Google Play Store aggiornata il giorno 03/07/2023

Curiosamente, la pagina degli aggiornamenti di sistema di Google negli Stati Uniti riporta anche un aggiornamento per Wallet, che indica la seguente novità: [Telefono] Stiamo aggiungendo un modo per condividere i tuoi oggetti di valore in Google Wallet.

Questo potrebbe indicare la possibilità di condividere le chiavi digitali dell'auto, una funzione lanciata da Google alla fine dell'anno scorso e che abbiamo visto inizialmente implementata da alcuni produttori di auto come BMW il mese scorso.

La novità riguardante la Connettività del dispositivo relativa a Wear OS invece potrebbe essere correlata alla possibilità di sincronizzare Non disturbare e Bedtime Mode tra telefono e Pixel Watch.

Per aggiornare i Google Play Services sul telefono potete semplicemente toccare il link diretto al Play Store e aggiornare da lì, se disponibile. Per aggiornare il Play Store, toccate il vostro avatar nell'angolo in alto a destra dopo aver aperto l'app e selezionate Impostazioni. Poi, sotto la sezione Informazioni, vedrete l'opzione Aggiorna Play Store.

Gli aggiornamenti del sistema Google Play possono invece essere trovati tramite l'app Impostazioni del telefono, poi toccate Informazioni sul telefono, selezionate Versione Android e toccate Aggiornamento del sistema Google Play.