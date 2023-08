Il prossimo aggiornamento vi darà un motivo in meno per passare agli ultimi dispositivi di Samsung

Da qualche giorno sono finalmente sul mercato le ultime novità di Samsung, i nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5, i Tab S9 e i Galaxy Watch 6. Ma non è detto che per accedere alle più recenti funzioni dovete per forza cambiare dispositivo: la casa di Seul ha infatti promesso che i nuovi aggiornamenti One UI 5.1.1 e One UI 5 Watch vi porteranno le "esperienze" degli ultimi prodotti anche sulle generazioni precedenti. A partire da questo mese, l'aggiornamento sarà distribuito per Galaxy Z Fold4 e Z Flip4, mentre più avanti arriverà anche su Z Fold3, Z Flip3, Z Fold2 e Z Flip. Per quanto riguarda il comparto tablet, i dispositivi supportati sono Galaxy Tab S8, Tab S8+, Tab S8 Ultra, Tab S7, Tab S7+, Tab S7 FE, Tab S6 Lite, Tab A8, Tab A7 Lite, Tab Active3 e Tab Active4 Pro, mentre gli smartwatch aggiornabili saranno Galaxy Watch5, Watch5 Pro, Watch4 e Watch4 Classic. Andiamo a vedere cosa attenderci, e se queste novità renderanno ancora più appetibile un dispositivo come Galaxy Z Fold 4, che al momento costa circa la metà di Galaxy Z Fold 5 ed è praticamente lo stesso telefono (ok, cerniera a parte).

Modalità Flex più versatile

Tutti i proprietari dei pieghevoli Samsung conoscono la Modalità Flex, che consente di controllare i contenuti multimediali con una parte piegata dello schermo. Ora con la nuova One UI 5.1.1 gli utenti di Galaxy Z Flip4 e Z Fold4 avranno accesso a nuove funzioni, come la possibilità di mostrare o nascondere il pannello Modalità Flex, una nuova icona flottante per accedere alle impostazioni e la possibilità di personalizzare il pannello trascinando le icone che preferiscono, come Multi Window, touchpad o registrazione dello schermo.

Con il nuovo aggiornamento, potete accedere velocemente alla barra di riproduzione multimediale, dotata di avanzamento e riavvolgimento rapidi di 10 secondi, possibilità di andare al punto che preferite del video o anche aprire la modalità Multi Window per rispondere a un messaggio o cercare recensioni online, il tutto senza interrompere la visualizzazione del contenuto.

Multitasking per pieghevoli e tablet

Con la nuova One UI 5.1.1 potrete essere più produttivi grazie a un'esperienza multitasking migliorata. Su Galaxy Z Fold4, Z Flip4 o Tab S8, potete aprire Samsung Internet in una finestra pop-up mentre guardate un video, senza interrompere la visualizzazione. Quando avete finito di navigare, la finestra può essere facilmente trascinata sul bordo dello schermo, dove si aggancerà per potervi accedere nuovamente con un semplice tocco.

E se volete invece trasformarla in una finestra Multi Window? Nessun problema, basta tener premuta la maniglia nella parte superiore della finestra pop-up, ora più semplice da gestire e più fluida da utilizzare attraverso una semplice pressione prolungata.

Ora potete trascinare e rilasciare (drag and drop) i contenuti con due mani, il che consente di aprire l'app desiderata con una mano e quindi utilizzare l'altra per trascinare un file, un'icona di un'app o un altro elemento in una cartella o nella posizione di destinazione. Questo aggiornamento rende ancora più veloce, per esempio, condividere con un amico più foto dalla Galleria tramite un'app di messaggistica.

Infine, l'ultimo aggiornamento consente agli utenti di Galaxy Z Fold4 e Tab S8 di essere più produttivi grazie a una barra delle applicazioni potenziata, con la possibilità di accedere a un massimo di quattro app recenti.

Controllo della fotocamera dal polso

L'ultimo aggiornamento di One UI offre inoltre un nuovo pulsante di accesso rapido su Galaxy Watch, consentendo così di controllare a distanza la fotocamera del vostro Galaxy Z Flip4 abbinato direttamente dal polso per cambiare le modalità di scatto o registrazione e persino effettuare lo zoom.

One UI 5 Watch porta il controllo della salute a un nuovo livello

One UI 5 Watch sulle serie Galaxy Watch5 e Watch4 permette di personalizzare il controllo della salute, in modo che si adatti perfettamente al vostro stile di vita. Tra le funzioni più importanti, la nuova gestione del sonno, in grado di offrire agli utenti modelli di sonno personali attraverso un'interfaccia utente più intuitiva con un'analisi dettagliata dei fattori del punteggio del sonno, coerenza del sonno e simboli degli animali del sonno. Gli utenti possono anche accedere a Sleep Coaching direttamente dal polso, consentendo loro di monitorare i loro progressi in modo più conveniente e rimanere motivati.

Inoltre il vostro Galaxy Watch vi permetterà di impostare un ambiente ottimale per dormire, regolando automaticamente le impostazioni dei dispositivi domestici collegati e attivando il sensore a infrarossi LED invisibile sull'orologio per ridurre al minimo anche le più piccole distrazioni. Per quanto riguarda il fitness, il nuovo aggiornamento mette a vostra disposizione strumenti di fitness personalizzati che consentono di impostare degli obiettivi e di raggiungerli. La funzione di zona di frequenza cardiaca personalizzata, ad esempio, analizza le vostre capacità fisiche e stabilisce cinque livelli ottimali di intensità di corsa, mentre gli oltre 100 tracker di allenamento e la registrazione delle corse su pista (Track Run), consentono di costruire allenamenti personalizzati. Per gli utenti di Galaxy Watch5 Pro, sono disponibili funzionalità GPX ancora più avanzate, che consentono di esplorare nuovi percorsi più comodamente attraverso il database dei file GPX, che consente anche di cercare i percorsi vicino a voi. La funzione Route Workout è stata ampliata per supportare la corsa e la camminata, nonché l'escursionismo e il ciclismo. Per le serie Galaxy Watch5 e Watch4, sarà disponibile la funzione Irregular Heart Rhythm Notification (IHRN), che offre informazioni più complete sulla salute del cuore, oltre a una maggiore selezione di quadranti in grado di adattarsi perfettamente al vostro stile. In arrivo questo autunno, anche gli utenti di Galaxy Watch Active2 e Galaxy Watch3 potranno godere di alcuni di questi nuovi quadranti - Stretched time e Perpetual.

