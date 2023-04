Gli aggiornamenti di aprile sono in distribuzione su questi Samsung Galaxy

Samsung è ormai una garanzia quando si parla di aggiornamenti software per i suoi smartphone Android . Nel tempo abbiamo visto come il produttore sudcoreano sia celere e attento nella distribuzione dei nuovi update di sicurezza ai suoi modelli sul mercato.

I nuovi aggiornamenti di sicurezza Samsung sono già in fase di distribuzione per alcuni modelli. Andiamo quindi a vedere quali sono gli smartphone Samsung che li hanno già ricevuti o che stanno per riceverli.

Per i più recenti pieghevoli di Samsung l'aggiornamento di aprile ancora non è stato rilasciato per gli utenti europei, ma ci aspettiamo che entro i prossimi giorni arrivi.

Lo stesso dicasi per gli altri modelli Samsung supportati, come ad esempio la serie Galaxy S22 e gli altri pieghevoli come Galaxy Z Fold 3 e Flip 3. Il nuovo aggiornamento di sicurezza di aprile riguarderà anche i modelli della serie Galaxy A, con un rilascio che dovrebbe partire automaticamente e completarsi entro le prossime settimane.

Se volete conoscere tutti i modelli che sono ufficialmente supportati dagli aggiornamenti di sicurezza Samsung vi suggeriamo di far riferimento alla pagina dedicata sul sito ufficiale Samsung.