Arrivano gli aggiornamenti di aprile per i Pixel, anche Pixel Watch

Ultimamente, Google è un po' in ritardo nel rilascio degli aggiornamenti per i suoi dispositivi Pixel , che oggi finalmente ricevono le patch di sicurezza di aprile.

Aggiornamento per Pixel: patch di sicurezza e correzioni di bug

I Pixel 7 Pro ricevono anche una correzione per la fotocamera che migliorerà le capacità di messa a fuoco macro, apportando miglioramenti all'autofocus. Per i Pixel 6 e i Pixel 7 c'è inoltre un fix per problemi di instabilità durante l'utilizzo di alcuni dispositivi o accessori USB.

Per quanto riguarda gli aggiornamenti specifici per i Pixel, abbiamo una importante correzione di un bug del Bluetooth, che dovrebbe impedire ai dispositivi di disaccoppiarsi da soli.

Cominciamo con l'aggiornamento per i Pixel, che contiene le patch per le vulnerabilità di sicurezza di Android e correzioni di bug. Come evidenziato dal bollettino sulla sicurezza di Android per il mese di aprile , le patch sono divise in due tornate, una del 1° aprile e una del 4 aprile, con due correzioni (tra le altre) particolarmente importanti, che potevano portare al controllo dei privilegi di sistema e kernel senza necessità di interazione da parte dell'utente

Pixel Watch: solo patch di sicurezza

Proprio come per gli smartphone, anche l'aggiornamento di Pixel Watch è arrivato in ritardo, e, per quanto riguarda le funzionalità, non offre particolari spunti di interesse.

Come si legge nelle note di rilascio, l'aggiornamento, identificato dal numero di build globale RWDA.230114.010.G2, infatti contiene solo le patch di sicurezza del 5 aprile 2023 (la variante venduta in Giappone e Taiwan non è indicata). Ecco la nota ufficiale:

L'aggiornamento software di aprile 2023 include le ultime patch di sicurezza per gli utenti di Pixel Watch.

Per quanto riguarda la disponibilità, Google dichiara che è in rilascio da oggi, ma potreste riceverlo anche nelle solite ore. Potete controllare la presenza dell'aggiornamento nelle impostazioni del telefono andando in Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema.

Se non lo vedete, come per l'aggiornamento di marzo il trucco per forzarne il download non funziona (si toccava più volte la schermata "Il tuo orologio è aggiornato"), ma si può provare ad accelerare il processo aprendo le preferenze Connettività e disabilitando il Bluetooth per forzare la connessione tramite Wi-Fi (ricordatevi poi di riattivare il Bluetooth!).