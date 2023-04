L'adozione di Android 13 procede a gonfie vele

La frammentazione di Android resta un problema, ma è un dato di fatto che nell'ultimo anno i produttori di smartphone Android abbiano compiuto un netto salto di qualità per quanto riguarda la tempestività degli aggiornamenti.

Questo impegno ha iniziato a produrre i suoi risultati: se infatti Android 12 è passato al 13,3% in un anno, Android 13 in soli quattro mesi è passato dal 5% al 12,1%.

Ma da dove vengono questi numeri? Una volta Google aggiornava mensilmente il tasso di adozione di Android in una pagina apposta, utile soprattutto agli sviluppatori per decidere la versione minima del sistema operativo supportata dalla loro app, e quindi la percentuale di utenti che non l'avrebbero potuta installare.

Per i non sviluppatori, però, dava un'indicazione del tasso di adozione di Android, il che era utile per trarre delle conclusioni sulla frammentazione del robottino verde, e sul successo di una versione rispetto a un'altra. Poi Google ha deciso che questi dati servissero esclusivamente agli sviluppatori, e li ha spostati in Android Studio, l'ambiente di sviluppo integrato per lo sviluppo di app Android, aggiornandole non più mensilmente ma ogni tre mesi.

In queste statistiche, le nuove versioni del robottino appaiono a gennaio, quindi Android 13 è arrivato a gennaio 2023, mostrando un tasso di adozione del 5% (immagine sotto, abbiamo aggiunto noi il colore rosso per facilitare l'identificazione).