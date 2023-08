Addio ai Zenfone di ASUS? Più di uno spettro sul loro futuro

ASUS ha giocato sempre un ruolo significativo nel mercato smartphone e negli ultimi anni si è distinta con i suoi Zenfone, degli smartphone top di gamma compatti come non se ne vedono dai suoi rivali.

La serie è nata nel 2014 e recentemente abbiamo visto arrivare la decima generazione, i Zenfone 10 che ci hanno colpito per diversi aspetti. Ma incredibilmente tutto questo potrebbe finire presto. Sembra proprio che ASUS stia per chiudere definitivamente la serie Zenfone.

L'addio agli smartphone Zenfone di ASUS sembra ormai cosa fatta stando a quanto trapelato nelle ultime ore da un blog taiwanese, il quale cita delle fonti interne ad ASUS. L'azienda infatti si starebbe ristrutturando, probabilmente per far fronte a difficoltà di mercato, e in questa ristrutturazione dovrebbe rimetterci proprio la serie Zenfone.