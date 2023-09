Addio Surface Duo: non arrivano più aggiornamenti

Al momento del lancio infatti Microsoft promise 3 anni di aggiornamenti Android e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza. Il dispositivo fu presentato ufficialmente alla fine del 2019, ma arrivò sul mercato a settembre 2020. E dunque eccoci qua, da settembre 2023 Surface Duo non riceverà più aggiornamenti software.

Questo riguarda sia gli aggiornamenti di sicurezza che quelli di Android. Surface Duo venne lanciato con Android 10, ha aspettato molto Android 11 che è arrivato poi in ritardo e l'ultimo major update ricevuto è stato Android 12L.

Questo non significa che Surface Duo ha chiuso totalmente con gli aggiornamenti software.

Non è detto infatti che nel corso degli anni non arrivino aggiornamenti straordinari per problemi di sicurezza critici che potrebbero emergere in futuro.