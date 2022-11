Addio Pixel 4: stop agli aggiornamenti periodici

Proprio come accaduto l'anno scorso a Pixel 3 , la serie Pixel 4 è arrivata al termine del supporto software promesso da Google. Questo significa che non verranno più distribuiti aggiornamenti ufficiali periodici da parte di Google per Pixel 4 e Pixel 4 XL.

Come ogni anno ci ritroviamo a constatare un addio al supporto software per gli smartphone di Google. Quest'anno è il turno dei Pixel 4 , i quali hanno appena salutato definitivamente gli aggiornamenti software periodici.

Tutto è in linea con quanto promesso da Google in tema di aggiornamenti software. Sin da subito BigG ha messo in chiaro che per la serie Pixel 4 ci sarebbero stati 3 anni di aggiornamenti Android e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza periodici, i quali vengono distribuiti sempre su base mensile.

Questo vale anche per Pixel 4a, Pixel 5 e Pixel 5a.

Per Pixel 6 e Pixel 7 invece Google ha promesso almeno 5 anni di aggiornamenti di sicurezza periodici, rimanendo a 3 anni per quanto riguarda gli aggiornamenti software Android.

Quanto appena detto non significa che per Pixel 4 non vi saranno più aggiornamenti. Potrebbero infatti arrivare degli aggiornamenti straordinari nel caso in cui si verifichino delle vulnerabilità di sicurezza particolarmente critiche.