Meta annuncia l'addio a Messenger Lite

Qualche anno dopo abbiamo visto approdare su Android l'app Messenger Lite , una versione leggera e semplificata di Facebook Messenger che aveva l'obiettivo di offrire l'accesso alla piattaforma di messaggistica di Facebook senza impiegare molte risorse come invece accadeva per la versione standard dell'app.

Facebook è uno dei nomi più longevi e più importanti nel settore delle piattaforme social, e quasi sin dalla sua nascita ha offerto ai suoi utenti Messenger come piattaforma per la messaggistica .

Il tempo di Messenger Lite ormai sembra finito. Tutti coloro che ancora usano l'app stanno vedendo un messaggio all'apertura di Messenger Lite, il quale comunica che l'app sta per essere chiusa definitivamente. Il prossimo 18 settembre l'app non funzionerà più. Non ci sarà da preoccuparsi in termini di cronologia delle chat personali, visto che tutto ciò che si trova su Messenger Lite sarà anche nella versione classica di Messenger.

La decisione di Meta è abbastanza comprensibile: al giorno d'oggi gli smartphone hanno sempre più risorse hardware, le quali vanno usualmente oltre quelle richieste dalle app, anche da quelle più pesanti.

Pertanto, il bacino di utenza che riteneva necessario Messenger Lite si sarà notevolmente ristretto.

Dunque, se siete tra coloro che sono rimasti fedeli a Messenger Lite fino ad oggi, dal prossimo 18 settembre dovrete migrare forzatamente su Messenger in versione classica. Qui sotto trovate il pulsante per scaricarla dal Play Store.

Scarica da Play Store