Addio Google Play Film, benvenuto allo shop di Android TV

Google è particolarmente attiva in tanti settori della tecnologia, e sappiamo quanto sia importante il suo ruolo nel panorama smartphone e smart TV. Nelle ultime ore è stata annunciata una novità che riguarda proprio la sua piattaforma software per TV.

A distanza di 12 anni ci ritroviamo a salutare definitivamente Google Play Film. Si tratta del servizio di Google nato per proporre film e serie TV da acquistare direttamente dal Play Store. Google ha appena annunciato che Play Film è definitivamente ai saluti.

Si tratta di una fine abbastanza annunciata. A partire dallo scorso 2020 Google non ha fatto misteri in merito al pensionamento di Play Film, visto che ormai non era più disponibile nemmeno sotto forma di app. Ma l'esperienza con Play Film non è destinata a scomparire completamente.