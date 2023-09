Addio a una delle app OnePlus più interessanti

Conosciamo bene OnePlus per il suo impegno nel mercato smartphone , dove è presente ormai da quasi un decennio. L'abbiamo poi vista debuttare nel settore smartwatch e degli accessori audio . Forse non saprete che ha sfornato anche qualche app .

OnePlus ha infatti avvertito gli utenti di Clipt che il prossimo 30 settembre l'app cesserà di funzionare. Una doccia fredda per tutti coloro che usavano l'app, sviluppata e prodotta dal OneLab di OnePlus. Nell'avviso diramato agli utenti non vi sono particolari giustificazioni dell'addio, se non che è in atto una riorganizzazione aziendale e pertanto l'app non potrà più funzionare.

Probabilmente la riorganizzazione riguarda anche OneLab, il dipartimento sperimentale di OnePlus che si occupa dello sviluppo di prodotti software innovativi. OnePlus ha comunicato che dopo il 30 settembre tutti i dati degli utenti e relativi account verranno cancellati definitivamente dai server dell'azienda.

Insomma, davvero un peccato veder andar via, con così poco preavviso, un'app come Clipt. Fateci sapere se ne sentirete la mancanza.