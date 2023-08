Prossimamente si potrà accedere a WhatsApp tramite passkey

WhatsApp presto supporterà le passkey? Stando alla versione beta per Android 2.23.17.5 sembrerebbe proprio di sì. Come riportato su WABetaInfo, questa funzione consentirà agli utenti di accedere in maniera semplice, veloce e soprattutto sicura. Difatti, le passkey, per verificare correttamente l'identità dell'utente, utilizzano l'impronta digitale, il riconoscimento del viso oppure il blocco dello schermo. Tutto ciò, dunque, migliora decisamente la sicurezza, aggiungendo un ulteriore livello di protezione oltre ai metodi tradizionali come i PIN.

Dunque, l'archiviazione sicura delle passkey, garantita da Google Password Manager, assicura un comodo utilizzo dell'applicazione non trascurando però la protezione contro gli accessi non autorizzati. Tra l'altro, sempre sul versante della sicurezza, recentemente era trapelata anche la notizia di un'ulteriore iniziativa degli sviluppatori di WhatsApp, ovvero una funzionalità per proteggere l'account legata alla verifica dell'indirizzo email (si trova traccia di questa opzione nella versione beta per Android 2.23.16.5).