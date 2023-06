Novità per gli abbonati YouTube Premium: in cosa consiste il 1080p Premium

Nelle ultime ore sono emerse online delle interessanti novità che dovrebbero riguardare da vicino gli abbonati a YouTube Premium . Da diversi utenti infatti è stata avvistata l'opzione per impostare la risoluzione in 1080p Premium .

Come vedete dagli screenshot in galleria, la novità della risoluzione 1080p Premium è stata avvistata sull'app YouTube per Google TV e per dispositivi Android. La stessa opzione è arrivata qualche mese fa per i dispositivi Apple.

La risoluzione 1080p Premium sarà destinata esclusivamente a coloro che sono abbonati a YouTube Premium.

Fateci sapere se l'avete già ricevuta e se l'avete testata.