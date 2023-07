Abbiamo scattato qualche foto da Nothing Phone (2)

Nothing Phone (2) è sempre più vicini all'essere un prodotto ufficiale, anticipato da ormai vari rumor e un po' di conferme date dalla stessa azienda.

Nell'attesa del giorno del lancio ufficiale, che ricordiamo sarà il prossimo 11 luglio (proprio in concomitanza con il Prime Day), oggi possiamo condividere con voi un po' di foto (senza filtro) scattate direttamente dal Nothing Phone (2) che stiamo già testando in questi giorni.