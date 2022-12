AAWireless torna disponibile sullo store ufficiale

Torniamo a parlare di Android Auto, il sistema di infotainment di casa Google, il quale si trova in un periodo molto intenso coinciso con il corposo rinnovamento grafico, disponibile solo in beta al momento.

Canale Telegram Offerte

Stavolta torniamo a parlarne in merito ad AAWireless, il più popolare ed efficace dongle per avere Android Auto Wireless sul proprio veicolo (che abbiamo provato a fondo). Nelle ultime ore sono emersi importanti dettagli per coloro che intendono acquistarne uno.