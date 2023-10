AAWireless si conferma sempre di più il miglior dongle per Android Auto (e CarPlay, in beta), soprattutto oggi che è stato annunciato un permanente calo di prezzo, che lo rende ancora più conveniente.

Da ora in poi, almeno fino al prossimo taglio (del resto non è nemmeno la prima volta), AAWireless costa ufficialmente 69,99€, al netto di ulteriori promozioni e sconti che potranno esserci, magari già dal prossimo Black Friday.

La brutta notizia è che in Italia non è disponibile su Amazon, ma solo sullo store ufficiale; la buona notizia è che l'azienda che c'è dietro continua non solo a supportarlo attivamente lato software, ma quando possibile riduce anche il prezzo per i consumatori, in seguito a una riduzione dei costi di produzione, cosa che non certo tutte le aziende si premurano di fare per i propri clienti.

