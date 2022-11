AA Wireless festeggia compleanno e Black Friday con uno sconto

Chi ci segue da qualche tempo conoscerà senz'altro AA Wireless (qui trovate la nostra recensione), l'adattatore che, come suggerisce il nome, permette di usare Android Auto Wireless anche su auto che non lo supportano.

Il progetto era nato su Indiegogo nel 2020, e dopo sei mesi di gestazione era evoluto, limando i problemi e trasformandosi in un vero e proprio gioiello, che a distanza di due anni ci permette di apprezzare il meglio dell'interfaccia per veicoli di Google.

Il concetto di AA Wireless è molto semplice. Avete un'auto che permette di usare Android Auto solo via cavo? Accendete l'auto, collegate il dispositivo, di dimensioni estremamente ridotte (5 cm per lato), alla porta USB a cui normalmente attacchereste il telefono e avviate l'app gratuita, che in un attimo assocerà AA Wireless al vostro smartphone.

Da quel momento in poi non dovrete più tirare fuori il cellulare dallo zaino per far partire Android Auto, ma tutto avverrà automaticamente.