4 modi in cui Android 14 migliora davvero la vita di tutti i giorni

Quando si parla di "novità" di un sistema operativo spesso viene da pensare a qualcosa di visivo, di tangibile, ma spesso ci sono tante cose non evidenti da un punto di vista estetico o funzionale, ma che però vanno davvero a cambiare la vita quotidiana con quel dispositivo, la sua esperienza d'uso: nel nostro caso parliamo ovviamente di uno smartphone aggiornato ad Android 14.

Mishaal Rahman, noto sviluppatore su XDA ed esperto di Android in generale, ha infatti elencato 4 novità tecniche "invisibili" ma molto importanti.

Le app in cache vengono "freezate": in parole provere questo vuol dire che, dopo "un breve periodo di tempo", le app in cache non consumeranno più alcun ciclo di CPU, portando a una diminuzione generale significativa (il 50% in meno rispetto ad Android 13), a tutto beneficio di performance e autonomia. Per assicurarsi che le app "congelate" restino tali, Android 14 si assicura che non vengano risvegliate da eventi di scarso rilievo, raggruppandone anche alcuni assieme laddove necessario, per non disturbarle troppo. Grazie alle due precedenti ottimizzazioni, anche il tempo di lancio delle applicazioni è migliorato, in modo direttamente proporzionale alla RAM del telefono: su dispositivi con 8 GB di RAM l'incremento rilevato è nell'ordine del 20%, in quelli con 12 GB di RAM siamo sul 30%. ART 14 in Android 14 riduce la dimensione del codice generato di un 9,3% in media, senza andare a scapito delle prestazioni, portando quindi a un minore impatto sulla memoria.

In soldoni, le app su Android 14 si avviano più velocemente, e consumano meno memoria e meno risorse in generale, il che dovrebbe poi portare anche a meno kill in background, un "vizio" che Android 13 aveva fin troppo.

Se questo non si traduce in una migliore esperienza d'uso non sappiamo cos'altro dovrebbe.