240watt di realme: ecco la nuova super ricarica di GT Neo 5

Realme ha confermato recentemente il lancio del nuovo GT Neo 5 in Cina . Questo smartphone sarà dotato della nuova tecnologia che consente la ricarica rapida da 240W, la velocità più elevata secondo lo standard Type-C. Inoltre, realme sarà il primo brand di smartphone a produrre in serie sui suoi dispositivi questa tecnologia.

Lato design, GT Neo 5 presenta un design ignifugo di livello PS3 e 13 sensori di temperatura allo scopo di monitorare il calore di ricarica in tempo reale.

Tra l'altro, non mancherà un importante sistema di dissipazione del calore in grafene, fino a 6.580 mm2 in totale. Ad esempio, lo smartphone è stato testato e stressato a una temperatura di 85 gradi Celsius e fino all'85% di umidità per 21 giorni di ricarica continua e rilascio di energia, senza riscontrare alcuna problematica. Questa tecnologia di ricarica, inoltre, garantisce oltre 1600 cicli di ricarica.

La nuovissima ricarica rapida da 240W sarà presente sul realme GT Neo 5, il cui lancio in Cina è previsto a febbraio 2023. Per il mercato globale, la ricarica rapida da 240W arriverà quest'anno sul prossimo flagship.