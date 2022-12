A partire dal 2023 NVIDIA chiuderà GameStream su Shield TV

Brutta notizia quella rilasciata da NVIDIA recentemente: l'azienda, infatti, ha annunciato la chiusura della funzione "GameStream" a partire dal 2023. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, il servizio che verrà chiuso consentiva agli utenti di Shield TV di riprodurre in streaming i giochi dal proprio PC.

La notizia è stata comunicata via email dalla stessa azienda, la quale ha annunciato che agli utenti verrà rilasciato un aggiornamento dell'app "NVIDIA Games" che renderà inaccessibile il servizio: "A partire da metà febbraio, un aggiornamento pianificato dell'app NVIDIA Games inizierà a essere distribuito ai possessori di SHIELD. Con questo aggiornamento, la funzione GameStream non sarà più disponibile. Gli utenti SHIELD possono continuare a utilizzare GameStream fino a quel momento. Visita le nostre FAQ per maggiori informazioni".