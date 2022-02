Windows 11 sul vostro smartphone? Una realtà con Android 13, e ci potrete anche giocare a Doom!

Stiamo scoprendo sempre più novità nella nuova developer preview di Android 13, e non sono solo estetiche. La nuova versione di Android consentirà agli utenti di eseguire sistemi operativi alternativi come Windows 11 in una macchina virtuale (VM).

Lo sviluppatore di app e web Android Danny Lin, noto su Twitter come kdrag0n, ha mostrato Windows 11 Arm in esecuzione in una macchina virtuale su un Google Pixel 6, ovviamente con Android 13 DP1 installata.