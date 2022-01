Windows 10 e 11 su smartphone Android: ecco i modelli compatibili

Purtroppo il processo di installazione rimane ostico: per ogni dispositivo sarà necessario un'immagine di sistema in grado di avviarsi compatibilmente con il booloader, e successivamente devono essere reperiti i binari relativi allo specifico modello su GitHub. A valle di questo si potrà scaricare la build ARM64 di Windows 10 o Windows 11 per il dispositivo specifico.

Se non si è sufficientemente esperti di pratiche di modding si può incorrere in rilevanti problemi nell'approcciare a questo procedimento. Al momento The Renegade Project rimane quindi un'opzione valida per chi è abbastanza esperto e vuole sperimentare Windows su dispositivi Android, avendo ben chiaro che la build potrebbe non funzionare correttamente.

Maggiori dettagli potete comunque trovarli al sito ufficiale del progetto. Qui sotto trovate anche un video in cui viene mostrato nel dettaglio il procedimento di installazione su OnePlus 6T.