Volete testare l'ultima release di Android? Ora c'è DSU Sideloader, l'app che doma le GSI

La scorsa settimana, Google ha rilasciato la prima build Developer Preview di Android 13 . Sebbene la versione attuale sia disponibile solo per una manciata di smartphone Google Pixel, la società probabilmente pubblicherà le Generic System Images (GSI) ufficiali per le build successive. Oltre a eseguire il flashing manuale del GSI , gli sviluppatori possono utilizzare anche la funzione di caricamento degli aggiornamenti dinamici del sistema (DSU) per provare la nuova iterazione di Android senza cancellare la partizione di sistema sottostante.

DSU Sideloader è compatibile con qualsiasi dispositivo con Android 10 o versioni successive con partizioni dinamiche e accetta versioni GSI in più formati (IMG, GZ, XZ e ZIP), quindi non è necessario decomprimere il pacchetto a mano.

L'app non richiede l'accesso root, ma il dispositivo deve avere il bootloader sbloccato e bisogna eseguire uno script di shell tramite ADB su dispositivi senza root per richiamare l'attività di installazione della DSU. DSU Sideloader è open source e il codice sorgente è disponibile sul profilo GitHub dello sviluppatore.

Ma come funziona? Per iniziare, scegliete una distribuzione GSI dal forum Project Treble di XDA, scaricate la versione sul telefono e selezionate la posizione in cui avete scaricato il GSI sulla procedura guidata dell'app. L'app consente anche di personalizzare la dimensione della partizione userdata prima di installare un GSI. Per maggiori informazioni, date un'occhiata al video (in portoghese).