TWRP aggiunge il supporto ufficiale per Samsung Galaxy S20 e Note 20

Il modding, finalmente, potrà interessare più da vicino anche Samsung Galaxy S20 e Note 20. Difatti, da pochi giorni, i dispositivi hanno ricevuto il supporto ufficiale alla recovery custom TWRP. Sarà possibile, dunque, installare senza alcun problema ROM o kernel personalizzati.

Difatti, TWRP ha reso disponibili build ufficiali per i Galaxy S20 dotati di chip Exynos e per Galaxy Note 20 basate sulla One UI 4.1 e Android 12. Per quanto riguarda l'iter di installazione, i dispositivi Samsung di solito richiedono l'installazione di un'immagine di ripristino attraverso Odin.