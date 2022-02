Scrcpy si aggiorna e porta mouse e tastiera sul dispositivo Android

Torniamo a parlare di Scrcpy, uno dei tool di terze parti per dispositivi Android, perché è arrivato un nuovo aggiornamento con un paio di novità di rilievo.

L'aggiornamento per Scrcpy corrisponde alla versione 1.22 e introduzione la simulazione di mouse e tastiera come se fossero fisicamente collegati al dispositivo Android per il quale si sta effettuando il mirroring su PC. Scrcpy infatti prevede la possibilità di trasmettere il display dello smartphone su PC. Con l'ultimo update sarà anche possibile usare mouse e tastiera del PC per gestire lo smartphone.