Samsung rende "sicuro" lo sblocco del bootloader di Galaxy Z Fold 3

Tutto ciò infatti era semplicemente un bug del sistema operativo: con l'arrivo della One UI 4 (in particolare, a partire dalla seconda beta del firmware), Samsung ha dichiarato questo bug come risolto e dunque è nuovamente possibile sbloccare il bootloader senza problemi. L'utente XDA exocetdj ha inoltre dichiarato di essere riuscito a capire come abilitare le fotocamere dopo aver effetuato questa operazione su Android 11, ma purtroppo non ne ha condiviso i dettagli.

Per affacciarsi al modding con Galazy Z Fold 3 è dunque necessario attendere la One UI 4: Samsung però ha corretto questo bug solo per alcune varianti dello smartphone (si parla al momento di F926B e F926N), per cui il nostro consiglio è quello di attendere ancora un po' prima di provare a sbloccare il bootloader del vostro foldable.