Samsung Galaxy S22 si apre al modding: arriva la versione non ufficiale di TWRP

Passaggio fondamentale per lo sviluppo della recovery è stato il rilascio dei sorgenti del kernel dei tre smartphone da parte di Samsung, avvenuto poche settimane dopo il rilascio di Galaxy S22: senza questi infatti, sarebbe stato impossibile creare la TWRP per i dispositivi. Installare una recovery personalizzata è fondamentale per "moddare" il dispositivo installando sistemi operativi di terze parti o kernel modificati (sempre con la massima attenzione, visto che c'è il rischio di combinare guai se non si è esperti).

Questa versione non ufficiale della TWRP è compatibile esclusivamente per le versioni Exynos degli smartphone, ma gli sviluppatori stanno già lavorando al supporto delle versioni Snapdragon. Ricordiamo che installare una recovery su smartphone Samsung comporta la perdita completa dei dati, la perdita di garanzia e rende impossibile (per sempre) utilizzare KNOW e Samsung Pay. Se tutto ciò non vi spaventa, vi lasciamo alla pagina di XDA relativa alla recovery.