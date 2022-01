'Repainter', un'app per domarli

Android è sempre stato il sistema operativo per tutti quelli che vogliono il pieno controllo dell'aspetto del proprio dispositivo, e con Android 12, Google ha introdotto la possibilità di personalizzare i colori di sistema e alcune applicazioni compatibili in base allo sfondo impostato. Ma quello che non è previsto da Goggle si può sempre implementare, giusto? È qui che interviene "Repainter".

Di base, Material You riconosce i colori dallo sfondo e ne propone all'utilizzatore tre o quattro come opzioni di accento primario per cambiare l'aspetto del telefono. Questi colori, però sono in genere dei colori pastello, poco brillanti. "Repainter", sviluppata da krag0n, sviluppatore indipendente molto apprezzato dalla comunità di Android, permette di cambiare a piacimento i colori e l'intensità dei colori proposti dal sistema operativo