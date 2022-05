Realme GT 2 Pro si apre al modding: ora è possibile sbloccare il bootloader

La guida si apre subito con un disclaimer che informa gli utenti dei potenziali rischi di questa pratica : ovviamente, tutti i dati andranno persi nel processo (dunque è fondamentale fare un backup completo prima di precedere, e inoltre è possibile che alcune app e servizi di terze parti possano non funzionare in seguito allo sblocco del bootloader.

Arrivato all'inizio del 2022, Realme GT 2 Pro ( qui la nostra recensione completa ) si è subito presentato come uno degli smartphone più interessanti dell'azienda cinese: trattandosi di un dispositivo Android, resta sempre possibile apportare qualche modifica al software e ore Realme ha condiviso la guida ufficiale per lo sblocco del bootloader, passo fondamentale per addentrarsi nel mondo del modding.

Il processo è poi relativamente semplice: basta scaricare un file APK da installare sullo smartphone, aprire l'app e seguire le istruzioni mostrate a schermo. Questo tool, dopo aver fatto dei non meglio precisati controlli sui server di Realme, permetterà di riavviare il dispositivo in modalità Fastboot: a questo punto, dopo aver collegato lo smartphone al PC o Mac, basterà inviare qualche comando da terminale per completare la procedura di sblocco del bootloader.

La guida completa e dettagliata è disponibile a questa pagina: consigliamo ovviamente di seguire scrupolosamente tutti i passaggi per non incorrere in problemi con il proprio Realme GT 2 Pro.