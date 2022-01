Potete aggiornare Galaxy S9 e Note 9 ad Android 12 con questa custom ROM

Dopo aver visto i miracoli che può fare il modding, con Galaxy S III aggiornato ad Android 12, arrivano altre belle notizie per i possessori di Galaxy S9 e Galaxy Note 9. Due serie di smartphone che hanno fatto la storia tra i flagship della casa sudcoreana.

Da XDA ci arrivano notizie in merito al rilascio di una custom ROM funzionante e basata su Android 12 per Galaxy S9 e Galaxy Note 9. Nello specifico, si tratta della ArrowOS: la ROM sembra funzionare a dovere in tutti suoi aspetti principali. Ci sono alcuni problemi con il VoLTE e la crittografia del dispositivo.