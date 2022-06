Pixel Launcher M: una nuova app da tenere d'occhio (solo root)

Il mondo del modding Android sta vedendo una new entry veramente interessante: Pixel Launcher M , che vuole portare l'esperienza di Pixel Launcher Mods a un nuovo livello, ma solo per gli utenti che hanno abilitato i permessi di root (e installato Magisk ) sul loro dispositivo

Al momento il nuovo launcher è appena stato rilasciato ed è alla versione 0.1.0 (qui trovate il changelog), e come anticipato in apertura per installarlo bisogna avere i permessi di root abilitati e Magisk installato, oltre ai PLM sopra nominati. Qui trovate le istruzioni per l'installazione, ma brevemente si installa come un normale modulo Magisk (lo sviluppatore consiglia fortemente di installare la mod BootloopSaver di HuskyDG per evitare problemi).

Lo sviluppatore ricorda che Pixel Launcher M SOSTITUIRÀ il launcher di sistema e NON può essere installato insieme ad altre versioni di Pixel Launcher, perché utilizza il nome del pacchetto originale di Google. Inoltre consiglia di rimuovere tutti i launcher, moduli Magisk e Xposed che interagiscono con i launcher, lasciando solo il launcher di sistema predefinito.

Al momento siamo solo alla prima versione, ma sicuramente arriveranno molti miglioramenti come promesso dallo sviluppatore, quindi continuate a seguire il progetto!