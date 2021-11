Pixel 6 e 6 Pro si affacciano al modding: disponibile il primo custom kernel

Il modding è una delle ragioni per cui gli smartphone Android hanno avuto tanto successo durante gli anni e, in particolare, i dispositivi Google sono sempre stati i più utilizzati dalla community di sviluppatori per quanto riguarda la creazione di firmware personalizzati. Gli ultimi Pixel non sono da meno ed è dunque arrivato il primo custom kernel.

Google infatti ha pubblicato da diverso tempo tutto il necessario per creare modifiche software, ma la presenza del nuovo chip Tensor ha reso sicuramente la vita degli sviluppatori più comlicata: fortunatamente l'utente XDA Freak07 è riuscito ad aggiornare il suo kernel Kirisakura anche per Pixel 6 e 6 Pro.