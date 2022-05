La Paranoid Android Sapphire Beta con Android 12 arriva su altri smartphone

I pacchetti di aggiornamento vengono ora creati utilizzando un server dedicato, il processo di aggiornamento incrementale sfrutta un nuovo backend per renderlo il più semplice possibile e c'è persino uno sfondo nuovo di zecca !

Una delle ROM più amate dagli appassionati di modding , la Paranoid Android , sta continuando ad aggiornare in maniera costante le sue build basate su Android 12 , e ha appena annunciato su Twitter il rilascio della prima Beta per altri dispositivi, tra cui POCO F3 ( qui la nostra recensione) e la serie Oneplus 7T .

Se volete provare la prima Beta di Paranoid Android Sapphire, qui sotto trovate i thread di riferimento su XDA, in cui ci sono tutte le informazioni necessarie per l'installazione e le modifiche della nuova versione. Ricordiamo che tutte le build hanno le app Google incluse, quindi non è necessario installarle a parte.