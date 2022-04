Paranoid Android Sapphire Alpha 3 disponibile per la famiglia OnePlus 8

Dopo il rilascio della prima beta di Paranoid Android Sapphire per OnePlus 9 e OnePlus 9R , il team di Paranoid Android è ritornato con nuove build Alpha per altri modelli.

Come annunciato dall'utente "33bca" su XDA, Paranoid Android Sapphire Alpha 3, basata su Android 12, è disponibile per OnePlus 8, 8 Pro e 8T. Inoltre, lo sviluppatore ha anche rilasciato la prima build Sapphire per OnePlus 9RT.