Ora potete sbloccare il bootloader di Realme GT Neo 2: ecco come

Stando a quanto emerso dal forum ufficiale XDA , il Senior Member Email44841 è riuscito a sbloccare il bootloader di Realme GT Neo 2 anche sulla variante europea . In precedenza Realme ha permesso l'operazione soltanto sui dispositivi cinesi . Lo sblocco sarà possibile tramite l'app Deep Testing , che va installata sullo smartphone.

Per accedere allo sblocco del bootloader sarà necessario prima che Realme approvi la richiesta. Successivamente sarò possibile avviare il dispositivo in modalità Fastboot, per poi avviare lo sblocco del bootloader. Trovate tutti i dettagli a questo indirizzo.

Lo sblocco del bootloader è la primissima operazione che si effettua sul dispositivo quando si accede al mondo del modding. Lo sblocco del bootloader, che si occupa dell'avvio del firmware sugli smartphone Android, permette l'avvio di software non ufficiali sullo smartphone, come mod di terze parti, l'installazione di custom recovery e custom ROM.