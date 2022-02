Noble ROM 2.0 porta Android 12 e One UI 4 su Galaxy S9 e Note 9

La Noble è una custom ROM dedicata ai dispositivi Samsung e curata da AlexisXDA , uno sviluppatore indipendente che gli utenti Samsung conoscono bene per i suoi favolosi porting della One UI . La ROM è basata sulla One UI 4 e Android 12 ed è ufficialmente compatibile con le varianti Exynos, quelle commercializzate da noi, di Galaxy S9 (SM-G960F), Galaxy S9+ (SM-G965F) e Galaxy Note 9 (SM-N960F).

Nella ROM sono incluse tutte le funzionalità caratteristiche di Android 12 e della One UI 4, come RAM Plus, la possibilità rimappare il tasto Bixby, Photo Remaster, Object Eraser e Extra Dim, e alcune opzioni custom come quelle di AROMA. Trovate le caratteristiche complete nell'elenco in fondo.

Per maggiori dettagli su link di download e istruzioni per l'installazione vi rimandiamo ai thread dedicati sul forum di XDA, qui sotto avete i link diretti.