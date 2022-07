Magisk si aggiorna ed entra nell'era Rust: cos'è e perché è importante

Il mondo degli smartphone Android è particolarmente amato dagli appassionati di personalizzazione soprattutto grazie al modding, ovvero a tutte quelle operazioni software non ufficiali che permettono di personalizzare dal punto di vista software lo smartphone, ben oltre di quanto permesso dal produttore.

Attualmente nel settore del modding Magisk è uno dei nomi più ricorrenti, perché rappresenta il tool per installare mod e moduli di terze parti più aggiornato e più diffuso nel panorama Android. Nelle ultime ore è arrivato un nuovo aggiornamento per Magisk, il quale corrisponde alla build 25.2 e segna una tappa fondamentale per il noto tool.

L'aggiornamento di Magisk introduce ufficialmente nel canale stabile l'implementazione secondo Rust, il nuovo linguaggio di programmazione scelto dallo sviluppatore e creatore di Magisk per il suo tool. Finora Magisk è arrivato implementato in C++, mentre con la base Rust le cose dovrebbero evolversi in positivo per tutti.

Con il nuovo linguaggio su base Rust infatti dovrebbe essere più semplice per gli sviluppatori gestire le risorse hardware e software, così come si dovrebbe avere una maggiore flessibilità per lo sviluppo.

Oltre a questo, l'aggiornamento di Magisk introduce anche altre piccole novità:

Risolto un potenziale problema quando viene utilizzato stub cpio

Corretto il riavvio in recovery quando viene utilizzato stub cpio

Corretto il collegamento simbolico sepolicy.rules per i dispositivi rootfs

Migliorie per la gestione della crittografia dei dati.

Come al solito è possibile aggiornare Magisk, o far riferimento alla nuova versione appena rilasciata per aggiornare i propri prodotti, facendo riferimento alla pagina ufficiale dedicata al progetto, che è completamente open-source, che è disponibile su GitHub. Qui sotto trovate il download diretto della versione 25.2.

DOWNLOAD MAGISK 25.2